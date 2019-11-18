К отоплению в Украине подключены 98,7% объектов жилого фонда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Херсонская область имеет наименьший показатель отопления жилого фонда

По состоянию на 18 ноября в Украине к отоплению подключены 98,7% объектов жилого фонда и 99,4% социального фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Сообщается, что к отоплению на 100% подключены Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская и Черниговская области.

Объекты социальной сферы на 100% отапливаются в Сумской, Волынской, Херсонской, Хмельницкой областях и в Киеве. На 100% подключены к отоплению жилые дома в Запорожской и Луганской областях, на долю процента меньше в Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

Напомним, по состоянию на 15 ноября в Украине отапливались 97,1% объектов жилого и 98,9% объектов социального фонда. На 100% подключены к отоплению были подключены 10 областей - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Также РБК-Украина писало, что на отопительный сезон 2019-2020 в Украине была расширена субсидия для домов семейного типа. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что субсидии будут выделены всем нуждающимся семьям.