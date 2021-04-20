Полномочия Кабмина могут существенно расширить. В правительстве нарабатывают закон

Полномочия Кабинета министров могут существенно расширить. В правительстве работают над соответствующим законопроектом.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.
"Сегодня в 12:00 в Кабмине будут рассматривать интересный законопроект. Об изменениях в законы о Кабмине и о ЦОИВ. Существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на отрасли, за которые традиционно несет ответственность президент", - отметила парламентарий.
Документ также позволяет министерствам и ведомствам менять локацию, то есть некоторые из них смогут переехать подальше от столицы.
"Главное, чего боятся министры, без согласования с ними теперь Кабмин будет назначать всех руководителей и заместителей других ведомств: таможни, налоговой, экоинспекции. То есть, отберут часть полномочий министров", - добавила парламентарий.
Напомним, в конце марта министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, когда может начаться перенос органов власти в регионы. Для начала переноса нужно перевести максимальное число процессов в онлайн.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский предложил перенести министерства из Киева в регионы. По мнению главы государства, перенос органов власти будет стимулировать развитие регионов.
После этого Немчинов рассказал, что в первую очередь в регионы будут переносить новосозданные органы власти, например, комиссии или бюро.