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Повноваження Кабміну можуть істотно розширити. В уряді напрацьовують закон

Автор: Юлія Струк

Повноваження Кабінету міністрів можуть суттєво розширити. В уряді працюють над відповідним законопроектом.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram.

"Сьогодні о 12:00 в Кабміні розглядатимуть цікавий законопроект. Про зміни в закони про Кабмін і про ЦОВВ. Суттєво розширюються повноваження Кабінету міністрів, навіть зазіхають на галузі, за які традиційно несе відповідальність президент", - зазначила парламентар.

Документ також дозволяє міністерствам і відомствам змінювати локацію, тобто деякі з них зможуть переїхати подалі від столиці.

"Головне, чого бояться міністри, без погодження з ними тепер Кабмін призначатиме всіх очільників та заступників інших відомств: митниці, податкової, екоінспекції тощо. Тобто, відберуть частину повноважень міністрів", - додала парламентар.

Нагадаємо, в кінці березня міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, коли може початися перенесення органів влади в регіони. Для початку перенесення потрібно перевести максимальне число процесів в онлайн.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський запропонував перенести міністерства з Києва в регіони. На думку глави держави, перенесення органів влади буде стимулювати розвиток регіонів.

Після цього Немчінов розповів, що в першу чергу в регіони будуть переносити новостворені органи влади, наприклад, комісії або бюро.

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Новини України Кабінет Міністрів Українизаконопроектполномочия
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