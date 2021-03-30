Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести министерства из Киева в регионы. Такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за два года.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета министров Украины уже разработал предложения по такому перемещения.
Ожидается, что это позволит получить следующие преимущество:
- равное развитие регионов;
- рост благоустройства в регионах;
- приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
- снижение нагрузки на Киев;
- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;
- стимулирование экономического развития регионов;
- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и сокращение роли чиновников в жизни человека.
Напомним, после избрания президент Зеленский хотел перемести Администрацию президента, которая уже при нем стала Офисом, из здания на Банковой. Но идея застопорилась на заявлениях о необходимости обеспечить на новом месте специальную связь и безопасность.
А в прошлом году в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается перенос Конституционного суда Украины из Киева в Харьков.