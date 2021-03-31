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В Кабмине назвали условие для переноса органов власти в регионы

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 19:46
В Кабмине назвали условие для переноса органов власти в регионы Фото: Олег Немчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, когда может начаться перенос органов власти в регионы. Для начала переноса нужно перевести максимальное число процессов в онлайн.

Об этом министр сказал в комментарии РБК-Украина.

"Самое главное условие - продолжение реформирования в рамках электронного правительства, в рамках государства в смартфоне, в рамках тех шагов, которые мы делаем в направлении диджитализации, то есть перевод максимального количества процессов в онлайн. После этого уже можно будет говорить о переносе в регионы каких-либо конкретных органов исполнительной власти", - заявил Немчинов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский предложил перенести министерства из Киева в регионы. По мнению главы государства, перенос органов власти будет стимулировать развитие регионов.

После этого Немчинов рассказал, что в первую очередь в регионы будут переносить новосозданные органы власти, например, комиссии или бюро. Однако перенос министерств также не исключают, если будет такое предложение от членов правительства.

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