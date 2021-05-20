Полномочия частных исполнителей в Украине планируют расширить. Они смогут взимать штрафы

Документ поддержали 268 нардепов.

Закон разрешит частным исполнителям взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Документ предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

Проект предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче таких работников, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.

В Раде объясняли, что принятие закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Кроме того, парламентарии поддержали смежные с этим законом проекты №№4331-4532.