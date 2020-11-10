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В Украине могут расширить полномочия частных исполнителей

Украина, Вторник 10 ноября 2020 14:06
В Украине могут расширить полномочия частных исполнителей
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут расширить полномочия частных исполнителей. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №4330.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предлагает расширить полномочия частных исполнителей по выполнению решений до ста тысяч гривен против любого должника (включая государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства) и по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

Закон предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

В связи с этим ввести такие изменения предлагают со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей Украины сведений о тысяче человек, которые начали деятельность частного исполнителя, но не позднее 1 января 2024 года.

Напомним, в Кабмине также разрабатывают реформу единого нотариата. Реализация реформы предусматривает три стратегических шага, первым из которых является введение электронной системы нотариата.

Также предусматривается отмена системы разделения нотариусов на государственных и частных.

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