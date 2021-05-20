Повноваження приватних виконавців в Україні планують розширити. Вони зможуть стягувати штрафи

Документ підтримали 268 нардепів.

Закон дозволить приватним виконавцям стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є ​​державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.

Документ передбачає поступове вирівнювання повноважень приватних і державних виконавців.

Проект пропонує ввести такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про тисячу таких працівників, але не пізніше 1 січня 2024 року. Зараз працює 270 приватних виконавців.

У Раді пояснювали, що прийняття закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Крім того, парламентарії підтримали суміжні з цим законом проекти №№4331-4532.