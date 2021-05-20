Повноваження приватних виконавців в Україні планують розширити. Вони зможуть стягувати штрафи

В Україні повноваження приватних виконавців планують істотно розширити. Верховна рада підтримала за основу законопроект №4330.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Документ підтримали 268 нардепів.
Закон дозволить приватним виконавцям стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.
Документ передбачає поступове вирівнювання повноважень приватних і державних виконавців.
Проект пропонує ввести такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про тисячу таких працівників, але не пізніше 1 січня 2024 року. Зараз працює 270 приватних виконавців.
У Раді пояснювали, що прийняття закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.
Крім того, парламентарії підтримали суміжні з цим законом проекти №№4331-4532.
Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував Раді схвалити цей закон за основу.
Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний проект закону.