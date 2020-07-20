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Полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном грозит катастрофой, - генсек ООН

Нью-Йорк, Понедельник 20 июля 2020 20:16
Полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном грозит катастрофой, - генсек ООН
Фото: табличка ООН (flickr.com gudwin)
Автор: Роман Калиниченко

ООН призывает страны к сдержанности

Организация объединённых наций обеспокоена нынешней напряженностью между Арменией и Азербайджаном. В ООН призвали страны проявить сдержанность.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией.

"Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой", - цитирует слова генсека ООН Дюжаррик.

В ООН предостерегли страны от дальнейшей эскалации конфликта и призвали к сдержанности в двухсторонних отношениях.

Армения и Азербайджан в 1988 году начали войну за контроль над Нагорным Карабахом. Военные столкновения между странами продолжаются и после подписания мирного договора в мае 1994 года.

Напомним, Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе, вооруженное противостояние обострилось и продолжается с 12 июля; известно о гибели около 20 человек с обеих сторон.

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