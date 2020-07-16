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Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе

Четверг 16 июля 2020 09:47
Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе
Фото: азербайджанский военный (wikipedia.org Mangust777)
Автор: РБК-Украина

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте министерства обороны Армении.

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.

Азербайджан также заявляет о том, что ситуация на границе остается напряженной.

В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Отметим, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.

Напомним, в третий день боев на границе Азербайджана и Армении погибли 11 военных.

В Армении вызвали посла Украины в МИД после заявления о напряженности.

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