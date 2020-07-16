Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов.
Об этом говорится на сайте министерства обороны Армении.
Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.
Азербайджан также заявляет о том, что ситуация на границе остается напряженной.
В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.
Отметим, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.
Напомним, в третий день боев на границе Азербайджана и Армении погибли 11 военных.
В Армении вызвали посла Украины в МИД после заявления о напряженности.