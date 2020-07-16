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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

Баку, Четверг 16 июля 2020 16:05
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Фото: Мецаморская АЭС в Армении (Stratocles facelift by ChNPP)
Автор: РБК-Украина

Ракетный удар могут нанести, если Армения ударит по стратегическим объектам

На фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Баку заявил о способности нанести ракетные удары по атомной электростанции (АЭС) на территории Армении. К таким действиям могут прибегнуть в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает 1news.az.

По его словам, к таким действиям Азербайджан может прибегнуть в ответ на угрозы Еревана нанести удар по Мингячевирскому водохранилищу. Он подчеркнул, что рельеф и проведенные на объекты укрепительные работы, а также средства ПВО не позволят уничтожить стратегический объект.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большого бедствия", - добавил Даргяхлы.

Напомним, сегодня Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе, вооруженное противостояние обострилось и продолжается с 12 июля; известно о гибели не менее 16 человек с обеих сторон.

МИД Украины выступил с официальным заявлением и призвал стороны урегулировать конфликт на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана; после этого заявления Ереван вызвал украинского посла для разъяснений, а возле посольства Украины в Армении прошли акции протеста.

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