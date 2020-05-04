Полная отмена карантина это плюс 120 тысяч смертей до конца года, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, из-за этого ослабление карантина будет поэтапным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за полной отмены карантина в Украине может быть 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года. Об этом он сказал 4 мая в видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

"Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное, оно поэтапное и первое смягчение будет уже 11 мая", - сказал президент.

Статистика захворювань на COVID-19 в Україні дає нам надію на майбутнє. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, – правильні. Друга – це заслуга наших українських лікарів. Їхня професійність, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, та водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медицині. Бо сьогодні медики опинились під ударом. Соцмережі та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони. Нам була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка реформи. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 4 травня 2020 р.

Также Зеленский назвал две причины избежания критического сценария пандемии в Украине. По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.

РБК-Украина писало, что во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но при этом начнется постепенное ослабление с 11 мая. В частности, будет разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос. Кроме того, разрешат прогулки по паркам и скверам, а также откроются музеи и библиотеки.

Также сообщалось, что Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу. Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы.