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Полная либерализация. Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины

Новина українською →
Брюссель, Четверг 19 мая 2022 15:13
Полная либерализация. Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины Фото: Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европарламент одобрил приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год. Таким образом, ЕС хочет поддержать украинскую экономику в условиях войны с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвака в Twitter.

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.

"Европарламент только что проголосовал (515 за, 32 против, 11 воздержавшихся) за временную либерализацию торговли украинской продукцией. Совет скоро даст зеленый свет", - написал журналист.

Если Совет ЕС одобрит отмену пошлин на украинские товары, то изменения полностью коснуться экспорта на промышленную продукцию, фрукты и овощи.

Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

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