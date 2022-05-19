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Повна лібералізація. Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України

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Брюссель, Четвер 19 травня 2022 15:13
Повна лібералізація. Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України Фото: Європарламент схвалив скасування мит на експорт з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європарламент схвалив припинення всіх імпортних мит ЄС на експорт з України на один рік. Таким чином, ЄС хоче підтримати українську економіку в умовах війни з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвака в Twitter.

За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 утрималися.

"Європарламент щойно проголосував (515 за, 32 проти, 11 утрималися) за тимчасову лібералізацію торгівлі українською продукцією. Рада скоро дасть зелене світло", - написав журналіст.

Якщо Рада ЄС схвалить скасування мит на українські товари, то зміни повністю торкнутися експорту на промислову продукцію, фрукти і овочі.

Раніше Канада скасувала дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

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