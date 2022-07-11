ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полмиллиона украинцев остались без света из-за войны: где самая тяжелая ситуация

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 20:16
Полмиллиона украинцев остались без света из-за войны: где самая тяжелая ситуация Фото: полмиллиона украинцев остались без света из-за войны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Около 589,8 тысяч человек остались без света из-за повреждений, вызванных боевыми действиями. Обесточены 765 населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

Отмечается, что по состоянию на 11 июля в Донецкой области обесточены около 350,4 тысяч человек, в Луганской - более 128,2 тысяч, в Николаевской - 30,2 тысячи, в Харьковской - 29,5 тысяч.

Кроме этого, около 244 тысяч абонентов остаются без газоснабжения.

Как сообщалось ранее, Украине не хватит электроэнергии зимой. Страна с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Электроэнергия
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно