Полмиллиона украинцев остались без света из-за войны: где самая тяжелая ситуация
Фото: полмиллиона украинцев остались без света из-за войны (РБК-Украина)
Около 589,8 тысяч человек остались без света из-за повреждений, вызванных боевыми действиями. Обесточены 765 населенных пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.
Отмечается, что по состоянию на 11 июля в Донецкой области обесточены около 350,4 тысяч человек, в Луганской - более 128,2 тысяч, в Николаевской - 30,2 тысячи, в Харьковской - 29,5 тысяч.
Кроме этого, около 244 тысяч абонентов остаются без газоснабжения.
Как сообщалось ранее, Украине не хватит электроэнергии зимой. Страна с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.