Півмільйона українців залишилися без світла через війну: де найгірша ситуація

Близько 589,8 тисяч людей залишилися без світла через пошкодження, спричинені бойовими діями. Знеструмлені 765 населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Зазначається, що станом на 11 липня в Донецькій області знеструмлено близько 350,4 тисячі людей, в Луганській - понад 128,2 тисячі, в Миколаївській - 30,2 тисячі, в Харківській - 29,5 тисячі.

Окрім цього, близько 244 тисяч абонентів залишаються без газопостачання.