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Півмільйона українців залишилися без світла через війну: де найгірша ситуація

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Понеділок 11 липня 2022 20:16
Півмільйона українців залишилися без світла через війну: де найгірша ситуація Фото: півмільйона українців залишилися без світла через війну (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Близько 589,8 тисяч людей залишилися без світла через пошкодження, спричинені бойовими діями. Знеструмлені 765 населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Зазначається, що станом на 11 липня в Донецькій області знеструмлено близько 350,4 тисячі людей, в Луганській - понад 128,2 тисячі, в Миколаївській - 30,2 тисячі, в Харківській - 29,5 тисячі.

Окрім цього, близько 244 тисяч абонентів залишаються без газопостачання.

Як повідомлялося раніше, Україні не вистачить електроенергії взимку. Країна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт.

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