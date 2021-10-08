Почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон

По состоянию на начало октября 2021 года жилищные субсидии оформили более 2,5 млн украинских семей. На конец прошлого отопительного сезона субсидии получали почти 3 млн семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По данным пресс-службы, по итогам сентября 2021 года количество получателей субсидий увеличилось на 100 тысяч. За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.
По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900-2000 грн на домохозяйство.
В министерстве напомнили, для получения субсидии обратиться можно одним из способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:
Напомним, по состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч должны были подавать декларации.
Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.