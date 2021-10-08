Почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон

По данным пресс-службы, по итогам сентября 2021 года количество получателей субсидий увеличилось на 100 тысяч. За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900-2000 грн на домохозяйство.

В министерстве напомнили, для получения субсидии обратиться можно одним из способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно: