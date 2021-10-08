Майже півмільйона сімей не змогли отримати субсидії на цей опалювальний сезон

За даними прес-служби, за підсумками вересня 2021 року чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тисяч. За останній тиждень до органів соціального захисту населення надійшло понад 32 тис. заяв. На початку вересня було більше 25 тис. заяв за тиждень.

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно у цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії становитиме близько 1900-2000 грн на домогосподарство.

У міністерстві нагадали, для отримання субсидії звернутися можна в один із способів, які домогосподарства вибирають самостійно: