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Майже півмільйона сімей не змогли отримати субсидії на цей опалювальний сезон

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:38
Майже півмільйона сімей не змогли отримати субсидії на цей опалювальний сезон Фото: півмільйона сімей не змогли оформити субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок жовтня 2021 року житлові субсидії оформили більше 2,5 млн українських сімей. На кінець минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 млн сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, за підсумками вересня 2021 року чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тисяч. За останній тиждень до органів соціального захисту населення надійшло понад 32 тис. заяв. На початку вересня було більше 25 тис. заяв за тиждень.

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно у цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії становитиме близько 1900-2000 грн на домогосподарство.

У міністерстві нагадали, для отримання субсидії звернутися можна в один із способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

  • - звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу,
  • - звернутися до органу соціального захисту населення,
  • - відправити документи через "Укрпошту",
  • - онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Нагадаємо, станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч повинні були подавати декларації.

Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами з 1 травня субсидій позбавляють у разі наявності депозитів в банках на 100 тисяч гривень, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

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