Майже півмільйона сімей не змогли отримати субсидії на цей опалювальний сезон

Станом на початок жовтня 2021 року житлові субсидії оформили більше 2,5 млн українських сімей. На кінець минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 млн сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

За даними прес-служби, за підсумками вересня 2021 року чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тисяч. За останній тиждень до органів соціального захисту населення надійшло понад 32 тис. заяв. На початку вересня було більше 25 тис. заяв за тиждень.

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно у цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії становитиме близько 1900-2000 грн на домогосподарство.

У міністерстві нагадали, для отримання субсидії звернутися можна в один із способів, які домогосподарства вибирають самостійно: