UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полмиллиона долларов за "продвижение" дела. Двое мошенников предстанут перед судом

Фото: в Украине будут судить мошенников, пытавшихся выманить полмиллиона долларов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине под суд пойдут двое мошенников, которые пытались выманить у мужчины полмиллиона долларов. Они пообещали ему "посодействовать" в уголовном деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, два человека пообещали представителю иностранной компании "решить вопрос" в прокуратуре, где расследуют дело, в котором эта компания является потерпевшей. Мошенники заверили, что ускорят расследование, виновные будут привлечены к ответственности, а убытки возместят.

Аферисты убеждали, что якобы имеют определенные связи с руководством Офиса генпрокурора, хотя это не соответствовало действительности.

По данному факту открыли уголовное дело (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 УКУ). Обвинительный акт уже передали в суд.

Фото: под суд пойдут двое мошенников, которые хотели выманить 500 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Украине также будут судить блогера-миллионника, который оправдывает вооруженную агрессию России и называет себя "спикером войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украинымошенническая схемаУголовное дело