Полмиллиона долларов за "продвижение" дела. Двое мошенников предстанут перед судом

По данным следствия, два человека пообещали представителю иностранной компании "решить вопрос" в прокуратуре, где расследуют дело, в котором эта компания является потерпевшей. Мошенники заверили, что ускорят расследование, виновные будут привлечены к ответственности, а убытки возместят.

Аферисты убеждали, что якобы имеют определенные связи с руководством Офиса генпрокурора, хотя это не соответствовало действительности.

По данному факту открыли уголовное дело (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 УКУ). Обвинительный акт уже передали в суд.

Фото: под суд пойдут двое мошенников, которые хотели выманить 500 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)