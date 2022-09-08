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Пів мільйона доларів за "просування" справи. Двоє шахраїв постануть перед судом

Фото: в Україні судитимуть шахраїв, які намагалися виманити пів мільйона доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні під суд підуть двоє шахраїв, які намагалися виманити в чоловіка пів мільйона доларів. Вони пообіцяли йому "посприяти" у кримінальній справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, двоє осіб пообіцяли представнику іноземної компанії "вирішити питання" у прокуратурі, де розслідують справу, в якій ця компанія є потерпілою. Шахраї запевнили, що пришвидшать розслідування, винуваті будуть притягнуті до відповідальності, а збитки відшкодують.

Аферисти переконували, що нібито мають певні зв'язки з керівництвом Офісу генпрокурора, хоча це не відповідало дійсності.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 ККУ). Обвинувачувальний акт вже передали до суду.

Фото: під суд підуть двоє шахраїв, які хотіли виманити 500 тисяч доларів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні також будуть судити блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію Росії та називає себе "спікером війни".

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