Пів мільйона доларів за "просування" справи. Двоє шахраїв постануть перед судом

За даними слідства, двоє осіб пообіцяли представнику іноземної компанії "вирішити питання" у прокуратурі, де розслідують справу, в якій ця компанія є потерпілою. Шахраї запевнили, що пришвидшать розслідування, винуваті будуть притягнуті до відповідальності, а збитки відшкодують.

Аферисти переконували, що нібито мають певні зв'язки з керівництвом Офісу генпрокурора, хоча це не відповідало дійсності.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 ККУ). Обвинувачувальний акт вже передали до суду.

Фото: під суд підуть двоє шахраїв, які хотіли виманити 500 тисяч доларів (facebook.com/pgo.gov.ua)