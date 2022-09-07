"Спикер войны". В Украине будут судить блогера-миллионника за поддержку России

В Украине будут судить пророссийского блогера, который называет себя спикером войны. Он распространяет пропаганду и оправдывает российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Блогер родился и до 2014 года проживал в Сумах. Потом мужчина уехал в Россию и собрал в сети миллионную аудиторию.

Он заявляет, что помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный фронт". Блогер распространяет фейковые новости, оправдывает преступления и поражения российской армии в Украине.

Сумская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт за распространение информации, которая содержит оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ).