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"Спикер войны". В Украине будут судить блогера-миллионника за поддержку России

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 16:03
"Спикер войны". В Украине будут судить блогера-миллионника за поддержку России Фото: блогера будут судить за фейки о войне России против Украины facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине будут судить пророссийского блогера, который называет себя спикером войны. Он распространяет пропаганду и оправдывает российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Блогер родился и до 2014 года проживал в Сумах. Потом мужчина уехал в Россию и собрал в сети миллионную аудиторию.

Он заявляет, что помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный фронт". Блогер распространяет фейковые новости, оправдывает преступления и поражения российской армии в Украине.

Сумская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт за распространение информации, которая содержит оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ).

Напомним, СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и двух коллаборантов в Луганской области.

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