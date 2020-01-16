Полковника, который заявил об интеграции с боевиками, понизили в должности

Фото: Алексей Ноздрачев (mil.gov.ua)

Ноздрачев прошел процедуру опроса на полиграфе

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, полковник Алексей Ноздрачев был понижен в звании после высказывания об интеграции украинских военных с боевиками и армией России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Военной службы правопорядка в ВСУ в Facebook.

Как сообщается, служба завершила служебное расследование относительно заявлений Ноздрачева, выходящих за пределы его служебных обязанностей. Полковник предоставил объяснения и прошел опрос на полиграфе.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия происшествия также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины", - рассказали в службе.

Отмечается, что полковник грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, однако без постороннего влияния. Служба приняла решение о привлечении Ноздрачева к дисциплинарной ответственности.

"По результатам служебного расследования полковник Ноздрачев был привлечен к дисциплинарной ответственности - понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 декабря во время круглого стола в "Укринформе" полковник Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с армией Российской Федерации и боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", однако этому мешают добровольцы. По факту высказываний Ноздрачева было начато служебное расследование.