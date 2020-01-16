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Полковника, який заявив про інтеграцію з бойовиками, понизили у посаді

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:56
Полковника, який заявив про інтеграцію з бойовиками, понизили у посаді
Фото: Олексій Ноздрачов (mil.gov.ua)

Ноздрачов пройшов процедуру з опитування на поліграфі

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України, полковник Олексій Ноздрачов був понижений у званні після висловлювання про інтеграцію українських військових з бойовиками та армією Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Військової служби правопорядку в ЗСУ в Facebook.

Як повідомляється, служба завершила службове розслідування щодо заяв Ноздрачова, що виходять за межі його службових обов'язків. Полковник надав пояснення та пройшов опитування на поліграфі.

"У ході розслідування військовослужбовець надав вичерпні пояснення та, зокрема, пройшов ретельну процедуру опитування з використанням поліграфу. Обставини та умови події також були всебічно вивчені фахівцями військової контррозвідки Служби безпеки України", - розповіли у службі.

Зазначається, що полковник грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, однак без стороннього впливу. Служба ухвалила рішення про притягнення Ноздрачова до дисциплінарної відповідальності.

"За результатами службового розслідування полковника Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності - пониження у посаді. Подальше проходження служби військовослужбовцем не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 грудня під час круглого столу в "Укрінформі" полковник Ноздрачов заявив, що українські військові готові до реінтеграції з армією Російської Федерації та бойовиками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", однак цьому заважають добровольці. За фактом висловлювань Ноздрачова було почато службове розслідування.

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