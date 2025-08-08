Полковника з делегації Швейцарії в ОБСЄ викрили в передачі даних Росії, - ЗМІ

Член швейцарської делегації в ОБСЄ міг з власної ініціативи передати Росії невідомі дані. За це його відкликали назад до Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

За інформацією видання, чоловік, який опинився в епіцентрі скандалу, - високопоставлений представник Міноборони Швейцарії: полковник із понад 20-річним стажем служби, який раніше обіймав значущі посади за кордоном.

До середини минулого року він працював у Відні, представляючи Швейцарію в делегації при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Проте вже понад півроку він змушений перебувати у Швейцарії.

Кілька джерел SRF стверджують, що його відкликали до Швейцарії як покарання, оскільки влітку 2024 року він "передав Росії певну інформацію".

У Міноборони Швейцарії розповіли журналістам, що "обізнані про звинувачення, у зв'язку з чим відповідного працівника відкликали до Швейцарії наприкінці 2024 року".

Зі свого боку неназвані швейцарські чиновники критикують таке "жорстке" рішення, стверджуючи, що "йдеться лише про один інцидент". За їхніми словами, полковник передав документ російській делегації, і вже за кілька годин він нібито став доступний усім членам ОБСЄ.

Як повідомляє Міноборони Швейцарії, військова юстиція почала розслідування. Деталі справи залишаються в таємниці.