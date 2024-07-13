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Швейцарія підозрює російського дипломата у шпигунстві, відкрито справу - ЗМІ

Швейцарія, Субота 13 липня 2024 22:46
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Швейцарія підозрює російського дипломата у шпигунстві, відкрито справу - ЗМІ Фото: Швейцарія підозрює російського дипломата у шпигунстві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральна прокуратура Швейцарії розслідує справу щодо російського агента та інших осіб, яких підозрюють у порушенні кількох законів. Правоохоронці видали ордер на арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Генеральна прокуратура звернулася до Міністерства закордонних справ з проханням скасувати дипломатичний імунітет одного з трьох обвинувачених.

Цей імунітет втратив чинність, коли особа остаточно покинула країну. На цю особу видано ордер на арешт, який може бути застосований, якщо вона знову в'їде до Швейцарії.

До прийняття цього рішення Генеральна прокуратура спільно з Федеральним відомством поліції та поліцією вже провела обшуки в кількох кантонах.

Загалом підозрюваних звинувачують у порушенні Закону про військові матеріали, Закону про ембарго та Закону про контроль за товарами.

За інформацією видання, Федеральна розвідувальна служба раніше стежила за російським представником, який перебував у Берні. Кажуть, що акредитований дипломат був шпигуном з метою придбання зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про агента російської військової розвідки Артема Зінченка, якого раніше засудили в Естонії за шпигунство на користь Росії і згодом передали РФ в рамках обміну в'язнями. Після обміну чоловік попросив притулку в естонської влади.

Ми також писали, що посол Латвії розповів, як етнічні росіяни шпигують проти НАТО.

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