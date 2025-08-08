ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полковника из делегации Швейцарии в ОБСЕ уличили в передаче данных России, - СМИ

Пятница 08 августа 2025 16:38
UA EN RU
Полковника из делегации Швейцарии в ОБСЕ уличили в передаче данных России, - СМИ Иллюстративное фото: представитель Швейцарии в ОБСЕ мог передать России данные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Член швейцарской делегации в ОБСЕ мог по собственной инициативе передать России неизвестные данные. За это его отозвали обратно в Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

По информации издания, мужчина, оказавшийся в эпицентре скандала, - высокопоставленный представитель Минобороны Швейцарии: полковник с более чем 20-летним стажем службы, который ранее занимал значимые должности за рубежом.

До середины прошлого года он работал в Вене, представляя Швейцарию в делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Тем не менее, уже более полугода он вынужден находиться в Швейцарии.

Несколько источников SRF утверждают, что его отозвали в Швейцарию в наказание, поскольку летом 2024 года он "передал России некую информацию".

В Минобороны Швейцарии рассказали журналистам, что "осведомлены об обвинениях, в связи с чем соответствующий сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года".

В свою очередь неназванные швейцарские чиновники критикуют такое "жесткое" решение, утверждая, что "речь идет всего об одном инциденте". По их словам, полковник передал документ российской делегации, и уже через несколько часов он якобы стал доступен всем членам ОБСЕ.

Как сообщает Минобороны Швейцарии, военная юстиция начала расследование. Детали дела остаются в тайне.

Шпион России в Швейцарии

Напомним в прошлом году издание Swiss Info писало, что российский дипломат в Швейцарии мог оказаться шпионом.

Фигуранта подозревают в том, что он был шпионом с целью приобретения оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Российская Федерация Швейцария
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине