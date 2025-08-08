Полковника из делегации Швейцарии в ОБСЕ уличили в передаче данных России, - СМИ

Член швейцарской делегации в ОБСЕ мог по собственной инициативе передать России неизвестные данные. За это его отозвали обратно в Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF .

По информации издания, мужчина, оказавшийся в эпицентре скандала, - высокопоставленный представитель Минобороны Швейцарии: полковник с более чем 20-летним стажем службы, который ранее занимал значимые должности за рубежом.

До середины прошлого года он работал в Вене, представляя Швейцарию в делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Тем не менее, уже более полугода он вынужден находиться в Швейцарии.

Несколько источников SRF утверждают, что его отозвали в Швейцарию в наказание, поскольку летом 2024 года он "передал России некую информацию".

В Минобороны Швейцарии рассказали журналистам, что "осведомлены об обвинениях, в связи с чем соответствующий сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года".

В свою очередь неназванные швейцарские чиновники критикуют такое "жесткое" решение, утверждая, что "речь идет всего об одном инциденте". По их словам, полковник передал документ российской делегации, и уже через несколько часов он якобы стал доступен всем членам ОБСЕ.

Как сообщает Минобороны Швейцарии, военная юстиция начала расследование. Детали дела остаются в тайне.