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В Винницкой области произошло ДТП, погибли трое военных

Новости » Происшествия     10.05.2020 - 15:16
В Винницкой области произошло ДТП, погибли трое военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще один человек пострадал и находится в реанимации

В субботу вечером, 9 мая, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна потерпевшая находится в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как сообщается, авария произошла около 22:00 на дороге между селом Нападовка и Люлинцы. Автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасной скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А-1119, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Также пострадала 20-летняя пассажирка этого автомобиля. Сейчас она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Правоохранители открыли дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Обстоятельства аварии еще выясняются.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло столкновение двух автомобилей в городе Яремче, что привело к травмированию 4 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Мукачево в ДТП с микроавтобусом погиб работник прокуратуры.

Теги Новости Украины ДТПВинницкая область
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