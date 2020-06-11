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Полковник Командування повітряних сил ЗСУ загинув в аварії

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 12:03
Полковник Командування повітряних сил ЗСУ загинув в аварії
Фото: Микола Романов (facebook.com.kpszsu)

У відомстві сім'ї Романових висловили співчуття

У середу, 10 червня, під час дорожньо-транспортної пригоди загинув полковник Командування повітряних сил ЗСУ Микола Романов та його дружина Тетяна. Військовому офіцеру було 55 років.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

У відомстві не уточнили, де саме і за яких обставин сталася ДТП. У Командуванні сім'ї Романових висловили співчуття.

Як зазначається, Микола Романов присвятив усе життя військовій службі. Він проходив службу в Командуванні повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, в Калинівському районі Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули троє військовослужбовців, ще одна потерпіла перебуває у реанімації.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що ветеран АТО Руслан Куземский загинув в аварії, яка сталася на трасі Львів-Тернопіль.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДТПпогиблиполковник
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