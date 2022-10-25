Полковник Черник: Першочергова техніка, необхідна ЗСУ для наступу, - авіація

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу ".

На думку полковника Петра Черника, авіація є першочерговою військовою технікою, яка потрібна українським воїнам.

Він зазначив, що спочатку, на запит про надання Україні американських винищувачів F-16 Fighting Falcon або A-10 Thunderbolt II, у США відповідали однозначною відмовою. Проте ще у червні Конгрес виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів.

"Не сумніваюся, що кожен долар буде використаний за цільовим призначенням. Ми повинні розуміти, що наша війна, особливо для лідерів цього світу – США та Великобританії, має зовсім інший вигляд, не так, як ми її бачимо. Вони дивляться на світове поле та у такому ключі розглядають цей наш конфлікт", – зазначив Черник у коментарі РБК-Україна.