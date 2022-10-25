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Полковник Черник: Першочергова техніка, необхідна ЗСУ для наступу, - авіація

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 11:08
Полковник Черник: Першочергова техніка, необхідна ЗСУ для наступу, - авіація Фото: український штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Руслан Гаращенко

Для успішного контрнаступу Збройним силам України насамперед потрібна авіація.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу".

На думку полковника Петра Черника, авіація є першочерговою військовою технікою, яка потрібна українським воїнам.

Він зазначив, що спочатку, на запит про надання Україні американських винищувачів F-16 Fighting Falcon або A-10 Thunderbolt II, у США відповідали однозначною відмовою. Проте ще у червні Конгрес виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів.

"Не сумніваюся, що кожен долар буде використаний за цільовим призначенням. Ми повинні розуміти, що наша війна, особливо для лідерів цього світу – США та Великобританії, має зовсім інший вигляд, не так, як ми її бачимо. Вони дивляться на світове поле та у такому ключі розглядають цей наш конфлікт", – зазначив Черник у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США розглядають можливість відправлення Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників та ракет.

Також учора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає ще три системи Iris-T найближчим часом.

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