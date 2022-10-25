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Полковник Черник: Первоочередная техника, необходимая ВСУ для наступления, – авиация

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 11:08
Полковник Черник: Первоочередная техника, необходимая ВСУ для наступления, – авиация Фото: украинский штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Руслан Гаращенко

Для успешного контрнаступления Вооруженным силам Украины в первую очередь необходима авиация.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления".

По мнению полковника Петра Черника, авиация является первоочередной военной техникой, которая нужна украинским воинам.

Он отметил, что изначально, на запрос о предоставлении Украине американских истребителей F-16 Fighting Falcon или A-10 Thunderbolt II, в США отвечали однозначным отказом. Однако еще в июне Конгресс выделил 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов.

"Не сомневаюсь, что каждый доллар будет использован по целевому предназначению. Мы должны понимать, что наша война, особенно для лидеров этого мира – США и Великобритании, имеет совсем другой вид, не так, как мы ее видим. Они смотрят на мировое поле и в таком ключе рассматривают этот наш конфликт", – отметил Черник в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее мы писали, что США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет.

Также вчера канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что Украина получит еще три системы Iris-T в ближайшее время.

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