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155 бригада отримала нового командира після резонансного вбивства

20:30 19.07.2026 Нд
2 хв
Що, насамперед, сказав новий командир?
aimg Сергій Козачук
Фото: Андрій Крока очолив 155 ОМБр (facebook.com/155ombr)

155 окрема механізована бригада імені Анни Київської отримала нового керівника. Ним став полковник Андрій Крока, який замінив на цій посаді арештованого екскомандира підрозділу Валерія Лучанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку бригади у Facebook.

Вручення прапора та новий очільник підрозділу

Зміна керівництва відбулася на тлі урочистостей - новому командиру бригади полковнику Андрію Кроці офіційно вручили Бойовий Прапор підрозділу.

Ритуал провів заступник командира 21 армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко.

За словами військових, ця подія стала важливою сторінкою повернення ідентичності "лицарів Королівської Лілії" та увійде в історію бригади.

Сам полковник Крока підкреслив, що прийняти цей стяг для нього є великою честю, а також зазначив, що бригада продовжує виконувати завдання на фронті.

"Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність. Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати перемогу", - заявив новий командир 155 ОМБр.

Він також додав, що вірить у спільне відновлення світлого імені 155 окремої механізованої бригади.

Нагородження військовослужбовців

Під час урочистостей бійців бригади відзначили за мужність та героїзм у захисті державного суверенітету, вірність присязі та високий професіоналізм в умовах російської агресії.

Військовослужбовці отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони України:

  • нагрудні знаки "За зразкову службу"
  • медалі "Хрест доблесті"
  • медалі "Захиснику України"
  • медалі "Хрест Сухопутних військ"

Справа Лучанова

Нагадаємо, резонансне розслідування розпочалося після виявлення тіл двох цивільних чоловіків у Київській області, у вбивстві яких правоохоронці запідозрили військовослужбовців 155-ї бригади.

Раніше екскомбриг 155 ОМБр зробив першу заяву про резонансне вбивство під час спілкування з журналістами.

Одразу після цього стало відомо, що суд обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Лучанову та відправив його за ґрати на час слідства.

Докладніше про перебіг першого засідання читайте в матеріалі РБК-Україна про те, як розпочався суд над комбригом 155 ОМБр і що відомо про вбивство двох братів безпосередньо з місця події.

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