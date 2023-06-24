Полк Калиновського закликав білорусів боротися з тиранією: час свободи наближається

Білоруський полк Калиновського закликав громадян Білорусі боротися з тиранією та не втручатись в громадянську війну РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку.

"Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті в Росії. Це громадянська війна нас не стосується", - заявив представник полку.

За його словами, в білорусів наразі є важливіше завдання.

"Для білорусів важливе інше - наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу. Ми маємо в Білорусі резерв, який включає чинних військових, відставних військових та простих громадян, які хочуть визволяти Білорусь від диктатури та окупації", - підкреслив він.

Звернення Тихановської

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білоруських силовиків. Вона закликала полк Калиновського вигнати російську армію з країни.

Поточна ситуація в Росії

Між головою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії розпочався серйозний конфлікт, після того, як російські військові вдарили по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі найманці зайняли вже Ростов та, згідно з даними Reuters, Воронеж.

Російський диктатор Путін зранку виступив з промовою про "удар в спину" та наказав ліквідувати тих, хто пішов проти його режиму.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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