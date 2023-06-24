Полк Калиновского призвал белорусов бороться с тиранией: время свободы приближается

Белорусский полк Калиновского призвал граждан Беларуси бороться с тиранией и не вмешиваться в гражданскую войну РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка.

"Это начало конца великой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте в России. Это гражданская война нас не касается", - заявил представитель полка.

По его словам, у белорусов сейчас есть более важная задача.

"Для белорусов важно другое - приближается время, когда перед вами встанет выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу. Мы имеем в Беларуси резерв, который включает действующих военных, отставных военных и простых граждан, которые хотят освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации", - подчеркнул он.

Обращение Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам. Она призвала полк Калиновского изгнать российскую армию из страны.

Текущая ситуация в России

Между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт, после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина –читайте в материале агентства.

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