Полк БпЛА 3 армійського корпусу отримав партію FPV-дронів від "Української команди", - Палатний

"Передали чергову партію FPV-дронів 21 окремому полку безпілотних систем. Це достатньо новий підрозділ у складі Третього армійського корпусу. Але до нього увійшли досвідчені бійці, які пройшли бойовий шлях разом з усією бригадою. На початку повномасштабної війни вони захищали Київ, потім стримували ворога на Донеччині та Запорізькому напрямку. А зараз б’ють орків на Харківському напрямку", - написав Артур Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив, з 2022 року волонтерський штаб відправив на передову вже майже 3500 БпЛА.

"Сьогодні перевагу на полі бою визначають дрони. Завдяки вашій підтримці "Українська команда" відправила на передову вже майже 3,5 тисячі безпілотників різних типів. Нехай вони допоможуть нашим захисникам ще більш ефективно нищити ворога та збережуть життя", - сказав Палатний.