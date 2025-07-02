ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Українська команда" передала бійцям 12-тонну вантажівку з гідробортом, - Палатний

Україна, Середа 02 липня 2025 17:18
UA EN RU
"Українська команда" передала бійцям 12-тонну вантажівку з гідробортом, - Палатний Фото: "Українська команда" передала бійцям 12-тонну вантажівку з гідробортом (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Олександр Мороз

Бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від "Української команди". Вона підсилить логістичні спроможності підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Українська команда" передала унікальний агрегат - 12-тонну вантажівку з гідробортом - бійцям 72 бригади імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці звільняли Київську область, боронили Донбас, а зараз захищають Дніпропетровський напрямок - один з найскладніших і найважливіших для подальшого перебігу війни", - повідомив він.

Керівник "Української команди" також розповів про унікальні можливості технічного засобу.

"Логістика - це основа армії і важлива складова успіху під час війни. Цей 12-тонник здатен впоратися з надвеликими вантажами без залучення іншої техніки. А також доставити їх в будь-яку точку навіть по бездоріжжю. Упевнений: завдяки нашій з вами допомозі наші захисники зможуть ще краще виконувати бойові завдання", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів, 3000 дронів та інше спорядження загальною вартістю близько пів мільярда гривень.

Зокрема, "Українська команда" передала на передову квадроцикли для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Також волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Тоді автівку отримали бійці 112 бригади, які боронять Запорізький напрямок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур Палатний Збройні сили України Допомога армії
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду