Полк БпЛА 3 армейского корпуса получил партию FPV-дронов от "Украинской команды", - Палатный

"Передали очередную партию FPV-дронов 21 отдельному полку беспилотных систем. Это достаточно новое подразделение в составе Третьего армейского корпуса. Но в него вошли опытные бойцы, которые прошли боевой путь вместе со всей бригадой. В начале полномасштабной войны они защищали Киев, потом сдерживали врага в Донецкой области и Запорожском направлении. А сейчас бьют орков на Харьковском направлении", - написал Артур Палатный.

Глава "Украинской команды" отметил, с 2022 года волонтерский штаб отправил на передовую уже почти 3500 БпЛА.

"Сегодня преимущество на поле боя определяют дроны. Благодаря вашей поддержке "Украинская команда" отправила на передовую уже почти 3,5 тысячи беспилотников различных типов. Пусть они помогут нашим защитникам еще более эффективно уничтожать врага и сохранят жизни", - сказал Палатный.