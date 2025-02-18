Полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" набирає в команду новобранців: кого шукають

429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" набирає команду. Новобранців шукають як на бойові посади, так і в служби забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на реліз полку.

Кого шукають у полку

У полку зараз шукають пілотів, штурманів, інженерів, техніків, саперів, звʼязківців, електромонтажників, системних адміністраторів, медиків, водіїв, діловодів, будівельників тощо. Детальніше ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.

Полк забезпечує спорядженням та технікою. Загальновійськова та фахова підготовка триватиме щонайменше 2 місяців. Перед виходом на бойові завдання новобранці проходитимуть стажування з досвідченими екіпажами.

Усі командири у 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС" бойові, які пройшли шлях від солдата до офіцера.

Заповнити заявку на вступ можна за цим посиланням.

Що відомо про полк

429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" є одним із підрозділів Сухопутних військ України. До його складу переважно увійшли добровольці, які долучилися до Територіальної оборони Києва в перший день повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі столиці.

Спершу була Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС", надалі вона переросла у батальйон, а з січня 2025 року реформувалась у полк.

За час повномасштабної війни підрозділ взяв участь у битвах за Київ, Харків, Куп’янськ, Бахмут, Соледар, Часів Яр та на інших знакових напрямках.

Головні завдання полку: аеророзвідка, вогневе ураження сил та засобів противника за допомогою безпілотників. Командир полку - доброволець та ветеран АТО Юрій Федоренко.

Додамо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський анонсував про запуск нового військового проекту "Лінія дронів", до якого увійшли 5 найкращих підрозділів безпілотних систем: 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС", 20 ОП БпС "К-2", 427 ОП БпС "РАРОГ", ОБрУБпАС "Птахи Мадяра" та полк ДПСУ "ФЕНІКС".