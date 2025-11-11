UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Полк "Ахіллес" отримав велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний

Фото: "Українська команда" передала зарядні станціїї полку "Ахіллес" (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала велику партію потужних зарядних станцій 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес", щоб забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Передали чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". Цей полк входить у ТОП-5 найкращих підрозділів СБС. Його бійці з початку вторгнення билися за Київ та Харків, Куп'янськ та Бахмут, Соледар та Часів Яр. А зараз тримають оборону в Харківській області", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що ці зарядні станції мають забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.

"Кожна третя знищена ворожа ціль - це робота Сил безпілотних систем. Тому важливо, щоб батареї їхніх дронів були завжди заряджені. Впевнений, завдяки цим потужним зарядним станціям наші захисники зможуть ще ефективніше нищити ворога", - наголосив Палатний.

Бійці "Ахіллесу" подякували "Українській команді" за "безпрецедентну допомогу під час повномасштабної війни".

Як повідомлялося, раніше "Українська команда" передала зарядні станції Третьому армійському корпусу, батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" НГУ, спецпідрозділу "Артан" ГУР та іншим військовим підрозділам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур ПалатнийВолонтериВійна Росії проти України