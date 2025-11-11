RU

Полк "Ахиллес" получил большую партию зарядных станций от "Украинской команды", - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала зарядные станции полка "Ахиллес" (прессслужба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала большую партию мощных зарядных станций 429 отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес", чтобы обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали очередную партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес". Этот полк входит в ТОП-5 лучших подразделений СБС. Его бойцы с начала вторжения сражались за Киев и Харьков, Купянск и Бахмут, Соледар и Часов Яр. А сейчас держат оборону в Харьковской области", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что эти зарядные станции должны обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой.

"Каждая третья уничтоженная вражеская цель - это работа сил беспилотных систем. Поэтому важно, чтобы батареи их дронов были всегда заряжены. Уверен, благодаря этим мощным зарядным станциям наши защитники смогут еще эффективнее уничтожать врага", - подчеркнул Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили "Украинскую команду" за "беспрецедентную помощь во время полномасштабной войны".

Как сообщалось, ранее "Украинская команда" передала зарядные станции Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, спецподразделения "Артан" ГУР и другим военным подразделениям.

