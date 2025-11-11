Полк "Ахіллес" отримав велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний

Як пише РБК-Україна , про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Передали чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". Цей полк входить у ТОП-5 найкращих підрозділів СБС. Його бійці з початку вторгнення билися за Київ та Харків, Куп'янськ та Бахмут, Соледар та Часів Яр. А зараз тримають оборону в Харківській області", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу зазначив, що ці зарядні станції мають забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.

"Кожна третя знищена ворожа ціль - це робота Сил безпілотних систем. Тому важливо, щоб батареї їхніх дронів були завжди заряджені. Впевнений, завдяки цим потужним зарядним станціям наші захисники зможуть ще ефективніше нищити ворога", - наголосив Палатний.

Бійці "Ахіллесу" подякували "Українській команді" за "безпрецедентну допомогу під час повномасштабної війни".