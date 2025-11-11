Полк "Ахиллес" получил большую партию зарядных станций от "Украинской команды", - Палатный

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали очередную партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес". Этот полк входит в ТОП-5 лучших подразделений СБС. Его бойцы с начала вторжения сражались за Киев и Харьков, Купянск и Бахмут, Соледар и Часов Яр. А сейчас держат оборону в Харьковской области", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что эти зарядные станции должны обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой.

"Каждая третья уничтоженная вражеская цель - это работа сил беспилотных систем. Поэтому важно, чтобы батареи их дронов были всегда заряжены. Уверен, благодаря этим мощным зарядным станциям наши защитники смогут еще эффективнее уничтожать врага", - подчеркнул Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили "Украинскую команду" за "беспрецедентную помощь во время полномасштабной войны".