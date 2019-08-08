Политзаключенный Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Адвокат Сущенко заявляет, что не стоит преувеличивать значение этого шага

Украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко, осужденный в России, подписал документы о согласии на отбывание своего наказания на территории Украины. Как передает РБК-Украина, об этом повдомив "Укринформу" адвокат узника Марк Фейгин.

По словам Фейгина, документы со стороны Сущенко были подписаны после длительных консультаций с адвокатом и обсуждений относительно перспектив обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывания наказания в Украине", - сказал адвокат.

Однако, по словам Фейгина, преувеличивать значение этого факта не стоит.

"Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам не известны", - добавил защитник.

По его мнению, в целом переговоры относительно возможного обмена пока находятся "на стадии замирания".

"Не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России...Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - резюмировал Фейгин.

Напомним, в Брюсселе в мае состоялась акция поддержку украинского журналиста, политзаключенным'узницы Кремля Романа Сущенко.

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, а уже 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима. Верховный суд России 12 сентября признал данное решение "законным". Сущенко находится в колонии №11 в Кировской области РФ.