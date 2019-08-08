Політв'язень Сущенко підписав згоду на відбування покарання в Україні

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Адвокат Сущенка заявляє, що не варто перебільшувати значення цього кроку

Український політв'язень, журналіст Роман Сущенко, засуджений у Росії, підписав документи про згоду на відбування свого покарання на території України. Як передає РБК-Україна, про це повдомив "Укрінформу" адвокат в'язня Марк Фейгін.

За словами Фейгіна, документи з боку Сущенка були підписані після тривалих консультацій із адвокатом та обговорень щодо перспектив обміну уркаїнських політв'язнів з російської сторони на росіян, затриманих в Україні.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, нещодавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні", - сказав адвокат.

Проте, за словами Фейгіна, перебільшувати значення цього факту не варто.

"Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі", - додав захисник.

На його думку, загалом переговори щодо можливого обміну наразі перебувають "на стадії завмирання".

"Не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії...Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо, у Брюсселі в травні відбулась акція на підтримку українського журналіста, політв'язня Кремля Романа Сущенка.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, а вже 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд Росії 12 вересня визнав дане рішення "законним". Сущенко перебуває в колонії №11 в Кіровській області РФ.