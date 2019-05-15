Сущенко в колонии посетил украинский консул

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Романа Сущенко посетил украинский консул Альберт Черниюк

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетил в колонии в Кирово-Чепецке консул Украины в Москве Альберт Черниюк. Об этом сообщает "Укринформ".

Адвокат Марк Фейгин также намерен посетить Сущенко в колонии.

"Накануне моего подзащитного Романа Сущенко посетил украинский консул Альберт Черниюк. И я также намерен посетить Романа в ближайшее время", - сказал Фейгин.

Напомним, в феврале Фейгин посетил подзащитного в колонии в 50-й день его рождения. Защитник сообщил, что бытовые условия у Сущенко лучшие, чем были изначально. Он находится в теплом, безопасном помещении, имеет доступ к кипятку, может осуществлять телефонные звонки. Роману передали кисти и краски, так что он теперь может заниматься любимым делом.

Как известно, корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, с нарушением международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние шесть лет. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.