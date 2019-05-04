В Брюсселе Россию призвали освободить Сущенко

Фото: акция в поддержку Сущенко (facebook.com/UkraineEUMission)

Акция в поддержку Сущенко и других политзаключенных состоялась в день свободы прессы

В Брюсселе прошла акция в поддержку украинского журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба миссии Украины при Европейском союзе.

Как отметили в миссии, свобода СМИ и право на свободу выражения является основой любого демократического общества.

"Во Всемирный день свободы прессы мы призываем Россию освободить незаконно заключенного по политическим мотивам журналиста Романа Сущенко, прекратить политические преследования и гарантировать свободу слова во временно оккупированном Крыму", - заявили в миссии.

Напомним, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко президент Франции Эммануэль Макрон пообещал встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос освобождения украинских заложников Кремля.

В частности, Макрон отметил необходимость освободить украинского журналиста Романа Сущенко, который работал во Франции. Россия его задержала и осудила, обвинив в шпионаже.