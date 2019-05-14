Политзаключенный Шумков похудел на 20 кг в тюрьме в РФ

Больше месяца украинца держали в штрафном изоляторе
Украинский политзаключенный Александр Шумков во время пребывания в российской тюрьме похудел на 20 килограммов. Об этом сообщила в своем Twitter исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.
Она отметила, что политзаключенного больше месяца держали в штрафном изоляторе.
"Украинский консул посетил политзаключенного Александра Шумкова в российской тюрьме. Там его уже больше месяца держат в штрафном изоляторе. Сотрудники колонии жестко ведут себя с Александром. По словам родственников, украинец похудел на 20 килограммов.
#LetMyPeopleGo", - написала Супрун.
Александр Шумков был бойцом ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся домой со службы, а в следующем месяце его обнаружили в СИЗО на территории РФ.
РБК-Украина писало, что украинский политзаключенный Александр Кольченко после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд.