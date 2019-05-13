Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Правозащитница назвала причину помещения Кольченко в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики"

Украинский политзаключенный Александр Кольченко после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд. Об этом заявила российская правозащитница Татьяна Щур, сообщает "Укринформ".

Она сообщила о встрече адвоката с Кольченко и знакомстве политзаключенного с документами Уральской правозащитной группы, составленными по итогам их общения с прокуратурой по поводу максимального веса посылок и передач, который по закону сейчас может превышать 20 кг. Щур рассказала, что Кольченко не поступают газеты.

"Сегодня адвокат (Уральской правозащитной группы, - ред.) посетил Александра Кольченко. Подробности такие: его поместили в СИЗО 30 апреля, вернулся в отряд он 10 мая. В целом Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее", - рассказала правозащитница.

Щур назвала причину последнего помещения Кольченко в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики". Притом, что, по ее словам, "Саша вообще никогда ее не употребляет". Правозащитница еще добавила, что первое помещение Кольченка в ШИЗО также было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова "общежитие" он употребил слово "барак".

Напомним, 25 февраля 2019 руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области в очередной раз отказало украинским консулам во встрече с Кольченко, аргументируя это тем, что он якобы является гражданином Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Кольченка задержали 2014 года в Крыму вместе с украинцем Олегом Сенцовым. Их обвинили в "подготовке террористического акта". Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.