В РФ украинца Шумкова приговорили к 4 годам тюрьмы якобы за экстремизм

Фото: Александр Шумков (facebook.com-o_shumkov)

Ему выдвинуты обвинения участвия в "Правом секторе"

В Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Александра Шумковак 4 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Адвокат осужденного Роман Лизлов настаивал на оправдательном приговоре для подзащитного, а сам Шумков свою вину отрицал. Во время предыдущего заседания в речи последнего слова он заявил, что никогда не скрывал того, что был противником политики бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также принимал участие в АТО.

"И если эти действия несут угрозу интересам РФ, то получается, этим уголовным делом РФ признает свое присутствие на территории Украины", - заявил Шумков на суде.

Отметим, Александр Шумков был бойцом ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся домой со службы, а в следующем месяце его обнаружили в СИЗО на территории РФ.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных. Украинская сторона требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, удерживаемых в России, без всяких предпосылок.