ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В РФ украинца Шумкова приговорили к 4 годам тюрьмы якобы за экстремизм

Новости » Политика    05.12.2018 - 07:27
В РФ украинца Шумкова приговорили к 4 годам тюрьмы якобы за экстремизм
Фото: Александр Шумков (facebook.com-o_shumkov)

Ему выдвинуты обвинения участвия в "Правом секторе"

В Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Александра Шумковак 4 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Адвокат осужденного Роман Лизлов настаивал на оправдательном приговоре для подзащитного, а сам Шумков свою вину отрицал. Во время предыдущего заседания в речи последнего слова он заявил, что никогда не скрывал того, что был противником политики бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также принимал участие в АТО.

"И если эти действия несут угрозу интересам РФ, то получается, этим уголовным делом РФ признает свое присутствие на территории Украины", - заявил Шумков на суде.

Отметим, Александр Шумков был бойцом ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся домой со службы, а в следующем месяце его обнаружили в СИЗО на территории РФ.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных. Украинская сторона требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, удерживаемых в России, без всяких предпосылок.

СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны РФ В Грузии суд оставил задержанных украинцев под арестом
Новости Украины политзаключенные в РФСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь