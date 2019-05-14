Політв'язень Шумков схуд на 20 кг у російській тюрмі

Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській в'язниці схуд на 20 кілограмів. Про це повідомила у своєму Twitter виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що політв'язня більше місяця тримали у штрафному ізоляторі.

"Український консул відвідав політв’язня Олександра Шумкова у російській в’язниці. Там його вже більше місяця тримають у штрафному ізоляторі. Співробітники колонії жорстко поводяться із Олександром. За словами родичів, українець схуд на 20 кілограмів. # LetMyPeopleGo", - написала Супрун.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного громадянина України Олександра Шумкова до 4 років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" по статті 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації).

Олександр Шумков був бійцем ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 року він не повернувся додому зі служби, а наступного місяця його виявили у СІЗО на території РФ.

РБК-Україна писало, що український політв'язень Олександр Кольченко після перебування на святкові дні в штрафному ізоляторі повернувся в загін.